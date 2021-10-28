Машины прибыли из США. Правда, цены как для б-у "битка" кусаются.

В Украине замечены несколько спорткаров Toyota Supra GR, которые созданы на базе родстера BMW Z4. Toyota Supra имеет максимальную скорость 250 км/ч (ограничена электроникой), а до первой сотни разгоняется за 4,3 секунды.

Кстати В Японии 20-летнюю Toyota Supra продают за 180 тысяч долларов

В Украине красный и черный Supra GR продаются по цене 54 – 62 тысячи долларов (обе – в Одессе), а еще одна модель переделана для соревнований по дрифту. Еще одну фанаты увидели битой на эвакуаторе в Киеве.

В официальной дилерской сети нашей страны Toyota Supra GR не представлена.

Toyota Supra оснащена 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем BMW с турбонаддувом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Под капотом Toyota Supra силовой агрегат выдает 340 л. с. и 500 Нм.

В США базовая версия Supra стоит от 50 тысяч долларов.