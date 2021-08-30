На специально организованном аукционе в Японии будет продан легендарный спорткар Toyota Supra, который более 22 лет простоял в гараже.

Спорткар был выпущен в 1995 году. Его пробег составляет всего 48 тысяч километров. Владелец уверен, что проблем с продажей машины не будет. Автомобиль выставлен на аукцион без каких-либо предварительных отделочных работ, хотя его состояние достаточно хорошее, учитывая год выпуска.

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Все элементы родные, что должно порадовать будущего владельца. Проблем с документами нет, поэтому машину можно эксплуатировать по дорогам общего пользования. Под капотом расположен 3,0-литровый мотор. Его мощность составляет 225 лошадиных сил. Вместе с ним работает четырехдиапазонная автоматическая коробка передач. Привод задний, что логично для такого автомобиля.

Экстерьер машины окрашен в яркий красный цвет, а салон отделан натуральной кожей, дополненной соответствующей прострочкой.

Стандартные Toyota Supra A80 стоят в среднем около 40 тысяч долларов, но цены на “капсулы времени” и купе с историей достигают 200 тысяч долларов. Именно поэтому владелец и планирует получить за машину 180 тысяч долларов.