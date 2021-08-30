На спеціально організованому аукціоні в Японії буде проданий легендарний спорткар Toyota Supra, який більше 22 років простояв у гаражі.

Спорткар був випущений в 1995 році. Його пробіг становить всього 48 тисяч кілометрів. Власник впевнений, що проблем з продажем машини не буде. Автомобіль виставлений на аукціон без будь-яких попередніх оздоблювальних робіт, хоча його стан досить хороший, враховуючи рік випуску.

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Всі елементи рідні, що повинно порадувати майбутнього власника. Проблем з документами немає, тому машину можна експлуатувати по дорогах загального користування. Під капотом розташований 3,0-літровий мотор. Його потужність становить 225 кінських сил. Разом з ним працює чотирьохдіапазонна автоматична коробка передач. Привід задній, що логічно для такого автомобіля.

Екстер'єр машини пофарбований в яскравий червоний колір, а салон оброблений натуральною шкірою, доповненої відповідної прострочкою.

Стандартні Toyota Supra A80 стоять в середньому близько 40 тисяч доларів, але ціни на «капсули часу» і купе з історією сягають 200 тисяч доларів. Саме тому власник і планує отримати за машину 180 тисяч доларів.