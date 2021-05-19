З 2001 року, коли на екрани вийшов перший фільм з циклу "Форсаж", ця Supra 1994 року випуску стала справжньою зіркою, впізнаваною не гірше за Домініка Торетто чи Брайана О’Коннера.

Аукціон Barrett-Jackson проведе 18–19 червня торги, на яких буде виставлено автомобіль Toyota Supra, котрий знімався у двох фільмах “Форсаж”. Важливим аспектом в його історії є те, що актор Пол Уолкер в одній з найбільш насичених сцен першого фільму був за кермом саме цього автомобіля.

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Для першого фільму “Форсаж” було підготовлено вісім майже однакових Supra. У кожного з них було своє призначення, одні використовувались для знімання зсередини кабіни, інші для планів спереду чи ззаду, котрісь – для трюків тощо. Більшість автомобілів студія орендувала у приватних власників. Один із таких власників – Крейг Ліберман, з гаража якого на знімальний майданчик “Форсажа” потрапило чимало машин, свою Supra продав через рік, після виходу фільму, колекціонеру з Нідерландів.

Крейг Ліберман знає усі подробиці про Supra, виставлену на продаж. Він розповідає, що автомобіль був придбаний самою студією Universal за 24 тисячі доларів, що робить його найдорожчим з восьми автомобілів “клонів”. Supra мала стоковий твін-турбо мотор, чорний кузов і була повністю в заводській комплектації. Стороння фірма перетворила купе на помаранчеву “гармату” яку ми бачили на екранах.

Для фільму “Подвійний форсаж” усі попередні модифікації кузову були видалені і спорткар отримав повністю новий кузов золотистого кольору.

Один із трюкових автомобілів Supra кілька років тому був проданий за 185 000 доларів. Скільки виручив за свою машину Крейг Ліберман він не каже, але запевняє, що екземпляр, який буде виставлений лотом №744 на аукціоні “Барретт-Джексон”, коштуватиме не менше 550 тисяч доларів, але його не здивувала б і семизначна сума. Він називає цю машину “другою найкращою Супра з усієї серії”.

Фото: Toyota Supra з фільму “Форсаж” / Barrett-Jackson

Модифікації включають передній спойлер Bomex та бічні спідниці, капот у стилі TRD, заднє крило APR з алюмінію та 19-дюймові колеса Dazz Motorsport Racing Hart M5. Двигун все ще є базовим 2JZ-GTE – 3-літрова рядна турбошістка, під’єднана до 4-швидкісної автоматичної коробки передач.