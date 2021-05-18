Мова про BMW 2002 Turbo – одну з ікон баварської марки.

На момент написання статті, до кінця онлайн-аукціону на порталі Bringatrailer залишилось п’ять днів, а максимальна ставка сягає 119 500 доларів.

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BMW 2002 Turbo є однією з найбільш впізнаваних моделей баварського автовиробника. Було випущено лише 1672 таких автомобіля, 614 з них були пофарбовані в Polaris Metallic, як і той, що виставлений на торги. Продавець зазначає, що імпортував його до Сполучених Штатів у жовтні 2019 року, а до того автомобіль провів своє життя в одних руках, спочатку у Вероні в Італії, а з 1999 року – у Словенії, куди переїхав попередній власник.

У оголошенні зазначено, що автомобіль пройшов багаторічну реконструкцію, завершену в 2013 році, і що двигун був капітально відремонтований перед імпортом до США. Цей двигун, до речі, являє собою 2-літровий рядний чотирициліндровий мотор з механічним впорскуванням пального, турбокомпресором, компресією 6,9:1 та допоміжним масляним радіатором. Агрегат під’єднаний до 4-швидкісної механічної коробки передач, яка надсилає потужність на задні колеса, через диференціал з обмеженим ковзанням.

Фото: BMW 2002 Turbo 1974 року випуску / Bringatrailer/Carscoops

Автомобіль має 13-дюймові колеса Alpina з шинами Firestone Firehawk 660 розмірністю 205/60. Передні гальма у спорткара дискові, а задні – барабанні. Інтер’єр виглядає спартанським, незважаючи на шкіряне оздоблення сидінь. Зі зручностей – радіостанція Blaupunkt. Одометр показує трохи більше ніж 6000 кілометрів, але загальний пробіг автомобіля невідомий.