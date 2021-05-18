Речь о BMW 2002 Turbo – одной из икон баварской марки.

На момент написания статьи, до конца онлайн-аукциона на портале Bringatrailer осталось пять дней, а максимальная ставка достигает 119 500 долларов.

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BMW 2002 Turbo является одной из самых узнаваемых моделей баварского автопроизводителя. Было выпущено лишь 1 672 таких автомобиля, 614 из них были окрашены в Polaris Metallic, как и тот, что выставлен на торги. Продавец отмечает, что импортировал его в Соединенные Штаты в октябре 2019 года, а до того автомобиль провел свою жизнь в одних руках, сначала в Вероне в Италии, а с 1999 года – в Словении, куда переехал предыдущий владелец.

В объявлении указано, что автомобиль прошел многолетнюю реконструкцию, завершенную в 2013 году, и что двигатель был капитально отремонтирован перед импортом в США. Этот двигатель, кстати, представляет собой 2-литровый рядный четырехцилиндровый мотор с механическим впрыском топлива, турбокомпрессором, компрессией 6,9:1 и вспомогательным масляным радиатором. Агрегат подключен к 4-скоростной механической коробке передач, которая направляет мощность на задние колеса через дифференциал с ограниченным скольжением.

Фото: BMW 2002 Turbo 1974 года выпуска / Bringatrailer/Carscoops

Автомобиль имеет 13-дюймовые колеса Alpina с шинами Firestone Firehawk 660 размерностью 205/60. Передние тормоза у спорткара дисковые, а задние – барабанные. Интерьер выглядит спартанским, несмотря на кожаную отделку сидений. Из удобств – радиостанция Blaupunkt. Одометр показывает чуть больше 6000 километров, но общий пробег автомобиля неизвестен.