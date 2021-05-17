За гиперкар с прошлого тысячелетия ведутся торги на аукционе, до завершения осталось 6 дней, а ставки уже достигли отметки 425 476 долларов.

В мире существует не так уж и много старых автомобилей, с кассетными магнитолами, за которые люди готовы заплатить больше, чем за самый современный суперкар, однако Chevrolet Corvette Callaway SledgeHammer 1988 года выпуска – один из них.

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Рекорды максимальной скорости были довольно популярны в 1980-х годах, и Ривз Коллавей был одним из тех, кто увлекался этим. Однако большинство его рекордов было установлено на машинах, созданных в одном экземпляре, а его манила цель создать самый быстрый серийный автомобиль в мире.

В результате, в 1988 году на свет появился Chevrolet Corvette Callaway SledgeHammer. Автомобиль оснащен 5,7-литровым V8 с коленчатым валом Cosworth, коваными поршнями, масляной системой сухого картера, зажиганием MSD и двумя турбинами Turbonetics T04B в паре с двойными интеркулерами.

По оценке Callaway, производительность мотора составляла 880 лошадиных сил и 1 046 ньютон-метров крутящего момента. В октябре 1988 года этот автомобиль выехал на 7,5-мильный овал Транспортного исследовательского центра в Огайо и смог разогнаться до рекордной скорости в 254,76 мили в час – это почти 410 километров в час.

Фото: Chevrolet Corvette Callaway SledgeHammer / Bring а Trailer

Удивляет, что SledgeHammer не просто привезли на тестовый трек на прицепе – тест-пилот Джон Лингенфелтер приехал на нем от штаб-квартиры Callaway в штате Коннектикут в Огайо, установил рекорд, а потом на нем же вернулся в Коннектикут.

Хотя удобства серийного Chevrolet Corvette сохранились в Callaway SledgeHammer, включая регулируемые кресла, кондиционер и кассетный проигрыватель, Коллавей осуществил некоторые модификации, кроме двигателя. Автомобиль оснащен подвеской FX3 Selective control ride, магниевыми колесами, выхлопом из нержавеющей стали, каркасом и пятиточечными ремнями безопасности. Он также имеет специально разработанный аэродинамический кузов.

Машина, выставленная на продажу – именно тот автомобиль, на котором был установлен рекорд, это 51-й экземпляр из 400 выпущенных. Большую часть своей жизни автомобиль провел в “музейной среде”, как указано в объявлении, прежде чем его приобрел сам Ривз Коллавей в 2004 году. Отмечается, что автомобиль получил некоторые модификации уже после рекордного заезда, например, подвеска добавлена в 1989 году.

Торги на аукционе Bring а Trailer заканчиваются 23 мая. Цена обещает быть достаточно высокой, поскольку за шесть дней до завершения ставки достигли отметки 425 476 долларов.