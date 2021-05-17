За гіперкар з минулого тисячоліття ведуться торги на аукціоні, до завершення залишилось 6 днів, а ставки вже досягли відмітки 425 476 доларів.

У світі існує не так вже й багато старих автомобілів, з касетними магнітолами, за які люди ладні заплатити більше, ніж за найсучасніший суперкар, однак Chevrolet Corvette Callaway SledgeHammer 1988 року випуску – один із них.

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Рекорди максимальної швидкості були досить популярними у 1980-х, і Рівз Коллавей був одним із тих, хто захоплювався цією справою. Однак більшість його рекордів була встановлена на машинах, створених в одному екземплярі, а його вабила мета створити найшвидший серійний автомобіль у світі.

В результаті, у 1988 році на світ з’явився Chevrolet Corvette Callaway SledgeHammer. Автомобіль оснащений 5,7-літровим V8 з колінчастим валом Cosworth, кованими поршнями, масляною системою сухого картера, запалюванням MSD та двома турбінами Turbonetics T04B в парі з подвійними інтеркулерами.

За оцінкою Callaway, продуктивність мотора становила 880 кінських сил і hp та 1046 ньютон-метрів крутного моменту. У жовтні 1988 року цей автомобіль виїхав на 7,5-мильний овал Транспортного дослідницького центру в Огайо і зміг розігнатись до рекордної швидкості у 254,76 милі на годину год – це майже 410 кілометрів на годину.

Фото: Chevrolet Corvette Callaway SledgeHammer / Bring а Trailer

Вражає, що SledgeHammer не просто привезли на тестовий трек на причепі – тест-пілот Джон Лінгенфелтер приїхав на ньому від штаб-квартири Callaway в штаті Коннектикут до Огайо, встановив рекорд, а потім на ньому ж повернувся в Коннектикут.

Хоча зручності серійного Chevrolet Corvette збереглись у Callaway SledgeHammer, включаючи регульовані крісла, кондиціонер та касетний програвач, Коллавей здійснив деякі модифікації, крім двигуна. Автомобіль оснащений підвіскою FX3 Selective control ride, магнієвими колесами, вихлопом з нержавіючої сталі, каркасом та п’ятиточковими пасками безпеки. Він також має спеціально розроблений аеродинамічний кузов.

Машина, виставлена на продаж – саме той автомобіль, на якому було встановлено рекорд, це 51-й примірник із 400 випущених. Більшу частину свого життя автомобіль провів у “музейному середовищі”, як зазначено в оголошенні, перш ніж її придбав сам Рівз Коллавей у 2004 році. Зазначається, що автомобіль отримав деякі модифікації вже після рекордного заїзду, наприклад, підвіска, додана в 1989 році.

Торги на аукціоні Bring а Trailer закінчуються 23 травня. Ціна обіцяє бути досить високою, оскільки за шість днів до завершення ставки досягли відмітки 425 476 доларів.