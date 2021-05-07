На торги аукціону RubiX виставлять один з десяти ліванських суперкарів Lykan HyperSport.

Ці автомобілі побудували спеціально для зйомок сьомої частини серіалу “Форсаж”.

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Виставлений на торги екземпляр - єдиний, якому вдалося вижити в процесі зйомок. Головні герої фільму, Домінік Торетто у виконанні Віна Дизеля і Брайан О'Коннор у виконанні Пола Уокера, зробили на суперкарі стрибок між хмарочосами в Абу-Дабі.

Збережений на зйомках автомобіль все одно отримав суттєві дефекти. Зокрема, у нього подряпаний кузов, бічні дзеркала поламані, а в салоні немає ні приладової панелі, ні медіасистеми.

Справжній суперкар Lykan HyperSport комплектується 3,7-літровим турбомотором з віддачею 750 кінських сил і 960 Нм крутного моменту. Вартість такого автомобіля на момент старту продажів починалася від 3,4 мільйона доларів. Зібраний для зйомок суперкар куди менш продуктивний - він комплектувався 2,7-літровою "шісткою" потужністю 240 сил. Вартість його також нижче - організатори аукціону очікують виручити за нього до 2,5 мільйона доларів.