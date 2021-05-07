На торги аукциона RubiX выставят один из десяти ливанских суперкаров Lykan HyperSport.

Эти автомобили построили специально для съемок седьмой части сериала "Форсаж".

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Выставленный на торги экземпляр – единственный, которому удалось выжить в процессе съемок. Главные герои фильма, Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля и Брайан О'Коннор в исполнении Пола Уокера, сделали на суперкаре скачок между небоскребами в Абу-Даби.

Сохраненный на съемках автомобиль все равно получил существенные дефекты. В частности, у него поцарапан кузов, боковые зеркала поломанные, а в салоне нет ни приборной панели, ни медиасистемы.

Настоящий суперкар Lykan HyperSport комплектуется 3,7-литровым турбомотором с отдачей 750 лошадиных сил и 960 Нм крутящего момента. Стоимость такого автомобиля на момент старта продаж начиналась от 3,4 миллиона долларов. Собранный для съемок суперкар куда менее производительный – он комплектовался 2,7-литровой "шестеркой" мощностью 240 сил. Стоимость его также ниже – организаторы аукциона ожидают выручить за него до 2,5 миллиона долларов.