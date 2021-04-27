Мы уже видели несколько трейлеров девятой части киноэпопеи, но в последнем анонсовом ролике драйвовых сцен хватило бы на целый фильм.

Во вступлении к новому трейлеру Fast 9 главный актер говорит: "Никто не возвращается так, как в кино”.

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Новый тизер не раскрывает много новых кадров кинокартины, по сравнению с трейлером, обнародованным в середине апреля, но Вин Дизель делает эффектное вступление, въезжая в кадр (и прямиком в сердца фанатов) на убийственно хорошем Dodge Challenger, рассказывая о том, каким тяжелым был 2020 год.

После многих переносов даты премьерного показа, новый “Форсаж” наконец попадет в прокат 25 июня. Фильм официально будет первым летним блокбастером и станет проверкой утверждения, что люди с прививкой от коронавируса могут без опасений собираться в большие группы без риска для здоровья. С нетерпением ждем новый “Форсаж” в кино.