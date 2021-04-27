Ми вже бачили кілька трейлерів десятої частини кіноепопеї, але в останньому анонсовому ролику драйвових сцен вистачило б на цілий фільм.

У вступі до нового трейлера Fast 9, головний актор каже “Ніхто не повертається так, як у кіно”.

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Новий тізер не розкриває багато нових кадрів кінокартини, порівняно з трейлером, оприлюдненим в середині квітня, але Він Дізель робить ефектний вступ, в'їжджаючи в кадр (і прямо у серця фанатів) на вбивчо гарному Dodge Challenger, розповідаючи про те, яким важким був 2020 рік.

Після багатьох перенесень дати прем’єрного показу, новий “Форсаж” нарешті потрапить в прокат 25 червня. Фільм офіційно буде першим літнім блокбастером і стане перевіркою твердження, що люди зі щепленням від коронавірусу можуть без опасінь збиратись у великі групи без ризику для здоров’я. З нетерпінням чекаємо на новий “Форсаж” в кіно.