С 2001 года, когда на экраны вышел первый фильм из цикла "Форсаж", эта Supra 1994 года выпуска стала настоящей звездой, узнаваемой не хуже Доминика Торетто или Брайана О'Коннера.

Аукцион Barrett-Jackson проведет 18-19 июня торги, на которых будет выставлен автомобиль Toyota Supra, который снимался в двух фильмах “Форсаж”. Важным аспектом в его истории является то, что актер Пол Уолкер в одной из самых насыщенных сцен первого фильма был за рулем именно этого автомобиля.

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Для первого фильма “Форсаж” было подготовлено восемь почти одинаковых Supra. У каждого из них было свое предназначение, одни использовались для съема изнутри кабины, другие для планов спереди или сзади, другие – для трюков и тому подобное. Большинство автомобилей студия арендовала у частных владельцев. Один из таких владельцев – Крейг Либерман, из гаража которого на съемочную площадку “Форсажа” попало немало машин Supra, свою продал через год, после выхода фильма, коллекционеру из Нидерландов.

Крейг Либерман знает все подробности о Supra, выставленной на продажу. Он рассказывает, что автомобиль был приобретен самой студией Universal за 24 тысячи долларов, что делает его самым дорогим из восьми автомобилей “клонов”. Supra имела сток твин-турбо мотор, черный кузов и была полностью в заводской комплектации. Сторонняя фирма превратила купе в оранжевую "пушку" которую мы видели на экранах.

Для фильма “Двойной форсаж” все предыдущие модификации кузова были удалены и спорткар получил полностью новый кузов золотистого цвета.

Один из трюковых автомобилей Supra был продан за 185 000 долларов несколько лет назад. Сколько выручил за свою машину Крейг Либерман он не говорит, но уверяет, что экземпляр, который будет выставлен лотом №744 на аукционе Барретт-Джексон, будет стоить не меньше 550 тысяч долларов, но его не удивила бы и семизначная сумма. Он называет эту машину “второй лучшей Супра из всей серии”.

Фото: Toyota Supra из фильма “Форсаж” / Barrett-Jackson

Модификации включают в себя передний спойлер Bomex и боковые юбки, капот в стиле TRD, заднее крыло APR из алюминия и 19-дюймовые колеса Dazz Motorsport Racing Hart M5. Двигатель все еще является базовым 2JZ-GTE – 3-литровая рядная турбошистка, подсоединенная к 4-скоростной автоматической коробке передач.