Машини прибули зі США. Щоправда, ціни як для вживаного "битка" кусаються.

В Україні помічені кілька спорткарів Toyota Supra GR, які створені на базі родстера BMW Z4. Toyota Supra має максимальну швидкість 250 км/год (обмежена електронікою), а до першої сотні розганяється за 4,3 секунди.

До речі в Японії 20-річну Toyota Supra продають за 180 тисяч доларів

В Україні червоний та чорний Supra GR продаються за ціною 54 – 62 тисячі доларів (обидві – в Одесі), а ще одна модель перероблена для змагань з дріфту. Також фанати помітили чорну биту “Супру” в Києві на евакуаторі.

В офіційній дилерській мережі нашої країни Toyota Supra GR не представлена.

Toyota Supra оснащена 3-літровим рядним шестициліндровим двигуном BMW з турбонаддувом та восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач. Під капотом Toyota Supra силовий агрегат видає 340 к.с. і 500 Нм.

В США базова версія Supra коштує від 50 тисяч доларів.