Toyota выпустит 300-сильную Corolla с автоматической коробкой передач

Toyota хочет быть приятной для клиентов, давая им то, что они хотят, а именно GR Corolla с автоматической коробкой передач. Полноприводный хот-хэтч пока предлагается только с ручкой коробкой передач, но это может измениться. Автомат является более популярной трансмиссией среди покупателей GR86 и Supra.

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Австралийский журнал Drive цитирует Шона Хенли, руководителя местных продаж и маркетинга Toyota, который говорит, что более половины покупателей GR86 и Supra выбрали автоматическую коробку передач. Он добавил: "данные свидетельствуют о том, что люди будут тяготеть к автомобилю, если бы он был доступен". Президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши намекнул, что появится автоматическая GR Corolla: "Возможно, если будет спрос клиентов".

В начале года мы спросили Toyota USA, сколько людей получили модели GR с ручным управлением в 2023 году. В прошлом году только 48 процентов покупателей заказали GR86 с тремя педалями, тогда как уровень ручного управления GR Supra был еще ниже – 43 процента. GR Corolla-конкурент Volkswagen Golf R был на уровне 50/50, но это может измениться после рестайлинга. GTI к сожалению будет продаваться только с автоматом.

Несмотря на то, что Toyota не подтвердила, что GR Corolla получит автоматическую коробку, вероятно, не составит большого труда выпустить двухпедальный вариант. Обновленный GR Yaris, представленный в начале года, объединяет тот же 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором.

Резвый супермини теперь имеет идентичные 300 л.с., как и его старший брат. Автоматическая коробка добавила лишь около 20 кг по сравнению с эквивалентом GR Yaris с ручным управлением. Эта новая автоматика не помешала продажам модели с ручной коробкой передач. Возможно, такая же история будет и с GR Corolla, позволяя людям выбирать желаемое количество педалей.

Автоматическая GR Corolla может быть не единственным дополнением к гаражу Gazoo Racing. Подразделение Toyota, которое занимается скоростным движением, утверждает, что SUV под маркой GR необходим. Аргумент заключается в том, что люди, которым нужен больший и более просторный автомобиль, должны покупать внедорожник, то почему бы не добавить ему немного дополнительной производительности?