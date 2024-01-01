Toyota випустить 300-сильну Corolla з автоматичною коробкою передач

Toyota хоче бути приємною для клієнтів, даючи їм те, що вони хочуть, а саме GR Corolla з автоматичною коробкою передач. Повнопривідний хот-хетч наразі пропонується лише з ручкою коробкою передач, але це може змінитися. Автомат є більш популярною трансмісією серед покупців GR86 та Supra.

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Австралійський журнал Drive цитує Шона Хенлі, керівника місцевих продажів і маркетингу Toyota, який каже, що більше половини покупців GR86 і Supra вибрали автоматичну коробку передач. Він додав: «дані свідчать про те, що люди будуть тяжіти до автомобіля, якби він був доступний». Президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаші натякнув, що з’явиться автоматична GR Corolla: «Можливо, якщо буде попит клієнтів».

На початку року ми запитали Toyota USA, скільки людей отримали моделі GR з ручним керуванням у 2023 році. Минулого року лише 48 відсотків покупців замовили GR86 із трьома педалями, тоді як рівень ручного керування GR Supra був ще нижчим – 43 відсотки. GR Corolla-конкурент Volkswagen Golf R був на рівні 50/50, але це може змінитись після рестайлінгу. GTI нажаль буде продаватись лише з автоматом.

Незважаючи на те, що Toyota не підтвердила, що GR Corolla отримає автоматичну коробку, ймовірно, не складе великих зусиль випустити двопедальний варіант. Оновлений GR Yaris, представлений на початку року, об’єднує той же 1,6-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом і нову восьмиступінчасту автоматичну коробку передач з гідротрансформатором.

Жвавий суперміні тепер має ідентичні 300 к.с., як і його старший брат. Автоматична коробка додала лише близько 20 кг у порівнянні з еквівалентом GR Yaris з ручним керуванням. Ця нова автоматика не завадила продажам моделі з ручною коробкою передач. Можливо, така ж історія буде і з GR Corolla, дозволяючи людям вибирати бажану кількість педалей.

Автоматична GR Corolla може бути не єдиним доповненням до гаража Gazoo Racing. Підрозділ Toyota, який займається швидкісним рухом, стверджує, що SUV під маркою GR необхідний. Аргумент полягає в тому, що люди, яким потрібен більший і просторіший автомобіль, повинні купувати позашляховик, то чому б не додати йому трохи додаткової продуктивності?