Toyota готує найпотужніший великий позашляховик

Toyota розглядає більш потужний позашляховик для своєї зростаючої лінійки прокачаних автомобілів Gazoo Racing. Спортивний режим GR Sport уже застосовано до багатьох продуктів, і повноцінна модель серед великих позашляховиків має з’явитись незабаром.

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Розмовляючи з австралійським журналом Car Expert, керівник GR Томоя Такахаші стверджував, що позашляховик — це необхідність: «У майбутньому, з моєї точки зору, нам потрібен позашляховик GR. Деякі люди можуть використовувати SUV лише тому, що у них є сім’я або їм потрібен простір. Щоб розширити наш бренд, можливо, потрібен позашляховик».

Він відмовився вдаватися в подробиці про те, яка модель може отримати версію GR. Однак це був би один із великих позашляховиків, оскільки Yaris Cross і C-HR не такі вже й просторі. Ми б також виключили bZ4X. Ймовірніше це будуть Land Cruiser LC 250 / Prado, або великий LC300.

Такахаші зазначив, що Gazoo Racing має визначити правильну модель для майбутнього розширення портфоліо, оскільки її ресурси обмежені. Він не може випустити кілька продуктів за короткий час через бюджетні обмеження. На цей час Yaris, Corolla, 86 і Supra пропонуються у повному GR-образі.

Ми трохи здивовані, що Toyota знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти, що позашляховик GR мав би сенс. Основні автовиробники роками продають вдосконалені ітерації своїх позашляховиків. Доречним прикладом є Volkswagen з його T-Roc R, Tiguan R і Touareg R, тоді як Hyundai і Kia мають Ioniq 5 N і EV6 GT відповідно.