Новий Toyota Hilux буде електричним

Toyota останнім часом поступово розширює свою лінійку без традиційних двигунів, тепер підтверджено випуск електричних пікапів у 2025 році.

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Після представлення прототипу наприкінці 2022 року Toyota каже, що Hilux Revo BEV надійде у виробництво ближче до кінця наступного року. Така заява була зроблена керівником компанії в інтерв'ю Reuters. Повністю електричний пікап збиратимуть у Таїланді, де на вантажівки припадає понад 50% усіх продажів.

Новий Hilux без двигуна внутрішнього згоряння буде конкурувати з електричним Isuzu D-Max, який також планують збирати в країні Південно-Східної Азії. Toyota зазначає, що її майбутня електрична вантажівка буде в першу чергу для Таїланду, але розглядає експортні ринки.

Під час інтерв’ю технічні характеристики не розголошувалися, але Toyota раніше заявила, що запас ходу становить «близько 200 км», не уточнюючи цикл випробувань. Унікальний концепт із встановленою на підлозі батареєю — Hilux з однокабіною з колісною формулою 4x2 і довгим ліжком на основі моделі, що продається в Таїланді.

Виконавчий віце-президент Toyota Motor Asia Прас Ганеш сказав Reuters, що вага викликає занепокоєння: «Чим більший запас ходу мені потрібно використовувати, тим більше батареї потрібно встановити, а це означає, що вага автомобіля також стає значно більшою, а це означає, що корисне навантаження може бути набагато меншим».

Звичайно, 200 км — це менше, ніж у більшості електромобілів, але ж ми говоримо про вантажівку, яка зазвичай перевозить важкий вантаж. Сподіваємось, інженери Toyota знайдуть гарний баланс між тим, щоб уникнути використання величезної батареї, яка заважала б практичності, а також не вдаватися до маленької батареї, яка забезпечувала б надто низький діапазон.

Toyota вирішила переобладнати Hilux поточного покоління, незважаючи на те, що пікап існує вже майже десять років. Це може означати, що існуюча модель залишиться ще на кілька років. Крім того, його заміна може бути серйозним оновленням, а не справжньою вантажівкою наступного покоління. Тому роботу, виконану для електричної похідної, можна було б передати моделі дев’ятого покоління.