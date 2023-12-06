Toyota після недавнього анонсу оновленої лінійки LCV для Європи розпочала кампанію з просування на європейський континент моделі Hilux в гібридному виконанні: перша електрифікована версія популярного пікапа має покращену продуктивність і економію палива.

Ново силова версія Hilux зберігає всі можливості звичайного дизеля у перевезенні вантажів та буксируванні. У складі трансмісії також є компактний електродвигун/генератор із ремінним приводом, який заряджає маленьку літієву батарею (7,6 кг), встановлену під задніми сидіннями. У повністю зарядженому стані батарея забезпечує 16 к.с. і 65 Нм крутного моменту.

Дизельний двигун видає ті самі 203 к.с. і 500 Нм, як і в класичному неелектрифікованому Hilux. Оновлення включають новий натягувач ременя з двома плечима, більш міцний матеріал ременя та покращену систему стоп-старт.

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Електрифікований Hilux від Toyota може буксирувати 3500 кг, перевозити 1000 кг вантажу. Toyota підтвердила, що електрифікація може покращити паливну ефективність на 5%. Також покращено реакцію на прискорення та ефективність гальмування, пропонуючи "більш плавну їзду" на второваних доріжках і поза ними.

Toyota Hilux Hybrid 48V доступна лише з дворядною кабіною. Візуальних змін у порівнянні з неелектрифікованою версією немає. А ось в салоні оновлення є. Головним поповненням можна вважати нову систему Multi-terrain Select з режимами водіння Dirt, Sand, Mud, Deep Snow і Rock, що допоможе водіям справлятися з суворим бездоріжжям.

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Хто на своїх пікапах часто долає броди, порадується гібриду Hilux, який завдяки гідроізоляції компонентів електрифікації може занурюватися у воду на 70 см.

Очікується надходження Toyota Hilux Hybrid 48V у європейські дилерські центри в середині 2024 року. Ціну буде оголошено ближче до часу виведення електропікапа на ринок.

Як пригадуєте, Toyota продала 21 мільйон одиниць Hilux з моменту дебюту оригіналу в 1968 році. Нинішнє восьме покоління було представлено у 2015 році та було оновлено у 2017 і 2020 роках. Нинішня помірна електрифікація популярного пікапа дає уявлення про те, чого слід очікувати протягом наступних кількох років.