Нещодавно Toyota Motor Europe (TME) оприлюднила проєкти майбутніх моделей компанії. Було анонсовано концепт Urban SUV, який стане прототипом нового електричного кросовера для Європи. Також компанія показала концепт Sport Crossover, випуск якого заплановане на 2025 рік.

Urban SUV

Обидва концепти показали на щорічному форумі Toyota Kenshiki у Брюсселі. Urban SUV – це один з ключових проєктів у оголошеній концепції Toyota лінійки електричних авто. Відомо, що кросовер буде найменшим та найдоступнішим в лінійці.

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За прогнозами компанії, автомобіль буде конкурувати в сегменті B-SUV, який стане одним із найбільших ринків для BEV в Європі. Наразі, у цьому сегменті у компанії є модель Yaris Cross, яка є досить популярною на ринку. За планами компанії, модель кросовера, яка буде побудована на базі Urban SUV, лише зміцнить позиції бренду.

Як повідомляє Toyota, Urban SUV матиме як передній, так і повний привід. Клієнти зможуть обирати між двома батареями різної місткості та запасом ходу.

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Дизайн концепту виглядає досить сучасним та незвичним, проте він має чіткі кросоверні риси – високий і стрімкий силует кузова та високий кліренс. Концепт довжиною 4300 мм, шириною 1820 мм та висотою 1620 мм, що є чіткими ознаками B-сегменту.

Концепт Sport Crossover

Концепція спортивного кросовера – альтернатива моделям позашляховиків з характерним фастбек-профілем, що зробить його героєм стилю для лінійки BEV. Він запланований на впровадження в Європі у 2025 році.

Відомо, що обидві майбутні моделі отримають новітні акумулятори, які розробляє Toyota. Компанія готується представити серію нових акумуляторів, перша з яких буде високопродуктивною версією, розробленою зі звичайною структурою, але, як очікується, запропонує вдвічі більший запас ходу та 20% зниження вартості порівняно з наявним електрокаром бренду bZ4X.

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Загалом компанія планує представити шість спеціалізованих моделей BEV до 2026 року, що стане одним з ключових етапів досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2040 року. Подальші деталі та серійні моделі планують оголосити протягом 2024 року.