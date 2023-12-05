Недавно Toyota Motor Europe (TME) обнародовала проекты будущих моделей компании. Был анонсирован концепт Urban SUV, который станет прототипом нового электрического кроссовера для Европы. Также компания показала концепт Sport Crossover, выпуск которого запланирован на 2025 год.

Urban SUV

Оба концепта показали на ежегодном форуме Toyota Kenshiki в Брюсселе. Urban SUV – это один из ключевых проектов в объявленной концепции Toyota линейки электрических авто. Известно, что кроссовер будет самым маленьким и самым доступным в линейке.

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По прогнозам компании, автомобиль будет конкурировать в сегменте B-SUV, который станет одним из крупнейших рынков для BEV в Европе. Сейчас, в этом сегменте у компании есть модель Yaris Cross, которая является достаточно популярной на рынке. По планам компании, модель кроссовера, которая будет построена на базе Urban SUV, только укрепит позиции бренда.

Как сообщает Toyota, Urban SUV будет иметь как передний, так и полный привод. Клиенты смогут выбирать между двумя батареями различной емкости и запасом хода.

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Дизайн концепта выглядит достаточно современным и необычным, однако он имеет четкие кроссоверные черты – высокий и стремительный силуэт кузова и высокий клиренс. Концепт длиной 4300 мм, шириной 1820 мм и высотой 1620 мм, что является четкими признаками B-сегмента.

Концепт Sport Crossover

Концепция спортивного кроссовера – альтернатива моделям внедорожников с характерным фастбэк-профилем, что сделает его героем стиля для линейки BEV. Он запланирован на внедрение в Европе в 2025 году.

Известно, что обе будущие модели получат новейшие аккумуляторы, которые разрабатывает Toyota. Компания готовится представить серию новых аккумуляторов, первая из которых будет высокопроизводительной версией, разработанной с обычной структурой, но, как ожидается, предложит вдвое больший запас хода и 20% снижение стоимости по сравнению с имеющимся электрокаром бренда bZ4X.

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В целом компания планирует представить шесть специализированных моделей BEV до 2026 года, что станет одним из ключевых этапов достижения полной углеродной нейтральности к 2040 году. Дальнейшие детали и серийные модели планируют объявить в течение 2024 года.