Современные тенденции в автоиндустрии направлены на увеличение экологичности автомобилей. Именно поэтому автопроизводители все чаще создают более экономичные и экологичные двигатели. Проверить реальные показатели расхода топлива и выбросов в атмосферу на различных автомобилях решили эксперты из Австралийской автомобильной ассоциации. Результат оказался весьма неоднозначным.

Программа тестирования, которую проводит Австралийская автомобильная ассоциация (ААА), и которая финансируется Содружеством на 14 миллионов долларов, уже имеет первые результаты. Первая серия тестов расхода топлива и выбросов показала весьма неоднозначные данные. Как оказалось, большинство "подопытных" потребляют больше заявленной нормы.

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Для своего первого теста эксперты ААА выбрали малые и средние кроссоверы. В результате теста было обнаружено, что шесть из них потребляют топлива больше заявленной нормы. Среди них четыре транспортных средства были в пределах 2,5 процента от официальных цифр, в то время, как два, оставшихся, превышали объявленные цифры на 8-13 процентов.

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Лидерами экономичности оказались Haval Jolion, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail, которые потребляли меньше топлива на реальных циклах вождения, чем показали лабораторные тесты. GWM Haval Jolion расходовал 7,9 литра бензина на 100 километров – меньше, чем заявленный показатель в 8,1 л/100 км. Hyundai Tucson потратил 6,2 л/100 км по сравнению с рекламируемым показателем 6,3 л/100 км, а Nissan X-Trail потратил 7,3 л/100 км против официального показателя 7,4 л/100 км.

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Худшие показатели показала Toyota RAV4 GX, оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем без турбонаддува и автоматической коробкой передач. Она потребляет 6,8 л/100 км, что на 13 процентов выше, чем заявленные показатели.

Hyundai Kona оказался не намного лучше – также оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем без турбонаддува и автоматическим двигателем – потребляя 7,0 л/100 км, или почти на 13 процентов больше, чем официально заявлено 6,2 л/100 км.

Также эксперты проверяли реальные показатели выбросов в атмосферу. Исследователи обнаружили, что протестированные автомобили превышают заявленные показатели выбросов во время движения.