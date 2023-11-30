На уменьшение цены повлияли акционные предложения "черной пятницы". Кроме того, цены на топливо уменьшались в течение месяца на фоне достаточного количества предложений в опте и относительно стабильных европейских котировок.

За месяц (31 октября-30 ноября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 грн/л и составила 54,36 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 0,79 грн/л - до 57,57 грн/л, а дизельное топливо - на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Следует заметить, что значительное снижение цен на топливо фиксировалось 24-27 ноября благодаря акционным предложениям сетей, которые были приурочены к "черной" пятнице.

Однако за месяц на станциях государственной сети "Укрнафта" все виды топлива подешевели на 2 грн/л: бензин А-95 - до 51,90 грн/л, бензин А-95+ - до 53,90 грн/л, ДТ - до 52,90 грн/л. На ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л, до 56,99 грн/л. Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подешевели на 1 грн/л, до 53,90 грн/л и 55,90 грн/л соответственно, дизтопливо - на 2 грн/л, до 52,90 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.д.), которая насчитывает около 950 АЗС, снизила цены на бензины на 2,5 грн/л, на ДТ - на 1,5 грн/л. В частности бензин марки А-95 подешевел до 53,50 грн/л, А-95+ - до 54,00 грн/л, дизельное топливо - до 53,50 грн/л.

Сети AMIC, Shell, SOCAR, "Авантаж 7", Prime, "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп", Marshal и другие снизили цены на топливо в пределах 0,5-2,5 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 31 октября по 30 ноября 2023 г., грн/л: