Почти три месяца назад налогообложение на топливо было увеличено. Цены с тех пор значительно выросли и до сих пор имеют большой потенциал для увеличения.

Нардеп Ярослав Железняк проводит мониторинг цен на крупнейших АЗС с начала увеличения налогов на топливо. Согласно исследованию, рост цен происходит постепенно.

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За прошедшую неделю и в целом после увеличения налоговой нагрузки:

WOG:

сегодня: 55,99 грн/л.

После месяца без изменений, эта неделя +1 грн/л

После возврата налогообложения рост +9 грн/л

ОККО тоже самое:

сегодня: 55,99 грн/л.

Через неделю +1 грн/л, а в целом на +9 грн/л после 01 июля.

SOCAR:

сегодня: 57,99 грн/л.

За неделю +1 грн/л, а рост с 01 июля на +11 грн/л

Shell:

сегодня: 55,59. грн/л.

Неделя 1,1 грн/л, с июля рост на +8,8 грн/л

Увеличение налогов создало потенциал для роста цен на +11,2 грн литр. Пока что розничный прайс увеличился на +9 грн. Следовательно, в ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего увеличения цен.