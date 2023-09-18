Почти три месяца назад налогообложение на топливо было увеличено. Цены с тех пор значительно выросли и до сих пор имеют большой потенциал для увеличения.
Нардеп Ярослав Железняк проводит мониторинг цен на крупнейших АЗС с начала увеличения налогов на топливо. Согласно исследованию, рост цен происходит постепенно.
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За прошедшую неделю и в целом после увеличения налоговой нагрузки:
WOG:
- сегодня: 55,99 грн/л.
- После месяца без изменений, эта неделя +1 грн/л
- После возврата налогообложения рост +9 грн/л
ОККО тоже самое:
- сегодня: 55,99 грн/л.
- Через неделю +1 грн/л, а в целом на +9 грн/л после 01 июля.
SOCAR:
- сегодня: 57,99 грн/л.
- За неделю +1 грн/л, а рост с 01 июля на +11 грн/л
Shell:
- сегодня: 55,59. грн/л.
- Неделя 1,1 грн/л, с июля рост на +8,8 грн/л
Увеличение налогов создало потенциал для роста цен на +11,2 грн литр. Пока что розничный прайс увеличился на +9 грн. Следовательно, в ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего увеличения цен.