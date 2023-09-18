Майже три місяці назад оподаткування на пальне було збільшено. Ціни з того часу значно зросли й досі мають потенціал для збільшення.
Нардеп Ярослав Желєзняк проводить моніторинг цін на найбільших АЗС з початку збільшення податків на пальне. Згідно з його дослідженням, зростання цін відбувається поступово.
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За минулий тиждень та у цілому після збільшення податкового навантаження ціни змінились так:
WOG:
- сьогодні: 55,99 грн/ л.
- Після місяця без змін, цей тиждень +1 грн/ л
- Після повернення оподаткування зростання на +9 грн/л
ОККО теж саме:
- сьогодні: 55,99 грн/ л.
- За тиждень +1 грн/ л, а в цілому на +9 грн/л після 01 липня.
SOCAR:
- сьогодні: 57,99 грн/ л.
- За тиждень +1 грн/л, а зростання з 01 липня на +11 грн/л
Shell:
- сьогодні: 55,59. грн/ л.
- Тиждень 1,1 грн/л, з липня зростання на +8,8 грн/л
Збільшення податків створило потенціал для зростання цін на +11,2 грн літр. Поки що роздрібний прайс збільшився на +9 грн. Отже, найближчий перспективі слід очікувати подальшого збільшення цін.