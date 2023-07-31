Вартість пального може суттєво вирости через збільшення податків та зростання світових цін.

Уже в серпні варто очікувати, що ціни на бензини в Україні можуть зрости до 60 грн/л, на дизпальне — до 55 грн/л. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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«Відкладена інтеграція підвищених податків і зростання світових котирувань створюють дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС. Якщо скласти все докупи, перспектива вийти на 60 грн/л бензину і 55 грн на дизпальне абсолютно реальна. Так, гадаю, до 3 грн/л буде замортизовано за рахунок роздрібної націнки, але це таке собі заспокійливе», — пише експерт.

Він зазначив, що з моменту повернення колишніх податків на пальне (1 липня) бензин здорожчав трохи менше, ніж на 4 грн/л, дизпальне – трохи більше, ніж на 4 грн/л при прогнозованих 7-10 грн/л.

«Місяць минув відносно спокійно завдяки гарним запасам, які сформували гравці у травні й червні та які навіть перевищили очікування. Ключовий внесок у липневу стабільність зробили ОККО, WOG і «Укрнафта», які гарно підготувалися й завдяки яким ціни досі не перетнули позначку у 50 грн/л», — вважає очільник «А-95».

«Але запаси мають звичку закінчуватись, — каже експерт. — Тобто липневе пальне все більше заміщає попередні обсяги з низькою собівартістю. До середини серпня цей процес завершиться остаточно».

Окрім цього, з його слів, на ціни буде тиснути і світовий ринок пального, який у липні пішов угору.

«Бензин і дизпальне додали по $130-140/т, а це в середньому 5 грн/л (звісно, з новим 20% ПДВ). Газ злетів на $70/т (1,7 грн). Йдемо у сезон максимального споживання у всьому світі, тому сподіватись на суттєве охолодження цін, на мій погляд, не варто», — йдеться у дописі Сергія Куюна.

Серед інших проблем на ринку, які будуть впливати на ціноутворення пального, експерт виділив складну ситуацію на півдні.

«Після обстрілів українських портів власники танкерів втратили бажання везти пальне у румунські порти й молдавський Джержулешті. Хто погоджується, підняли фрахти майже на 50% (а дехто каже, й на 100%) і вимагають страхування життів усієї команди, включно з родинами. Зрозуміти можна: що тій ракеті перелетіти через Дунай… Також зафіксовано випадки прямих погроз цивільним суднам з боку російських військових кораблів», — пише експерт.

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Вихід із цієї ситуації Куюн бачить у збільшенні контрактувань на суходолі на північному й західному напрямках, а також консолідації трейдерів.