Ціни в гурті за минулий тиждень зросли на 3-6 грн/л.

Минулого тижня ціни в гурті почали стрімко зростати, і за цей період бензин А-95 підскочив на 5,5 грн/л, вартість дизельного пального зросла на 2,75 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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У п’ятницю, 30 червня, «п’ятірка» пропонувалася в ринок у середньому за 40,5 грн/л, а торгівля провадилась у межах 36-42 грн/л, що на 4,5-6 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Таке суттєве зростання бензинів викликане нестачею пропозицій, а також дооцінкою трейдерами вартості імпортного ресурсу за новим оподаткуванням у липні.

Ціна на гуртові партії ДП в останній день місяця була на рівні 37,5 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 35-39,5 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 2,5-3 грн/л.

Кількість пропозицій у гурті в останні дні червня суттєво зменшилася, частина операторів взяла паузу в торгівлі перед поверненням оподаткування, яке діяло до широкої війни, інші трейдери розпродали свій ресурс і очікують на надходження нових партій, які будуть продавати за новою ціною.

«Частина трейдерів, що має ресурс на колесах, не сильно смикала ціни, бо хоче продати швидше. Інші створили запас й озвучували захмарні цінники, нібито нові податки вже набули чинності», — каже один із операторів про оперативну ситуацію на ринку.

Загалом за період зростання, яке розпочалось 19 червня, оптові ціни на бензин додали 6 грн/л, дизпальне — 4 грн/л. За прогнозами експертів у наслідок повернення довоєнних податків вартість бензину для споживачів зросте на 8 грн/л, дизельного пального на 3-4 грн/л.