Цены в группе за прошлую неделю выросли на 3-6 грн/л.

На минувшей неделе цены в группе начали стремительно расти, и за этот период бензин А-95 подскочил на 5,5 грн/л, стоимость дизельного горючего выросла на 2,75 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: После 1 июля стоимость бензина вырастет на 8 грн за литр

В пятницу, 30 июня, «пятерка» предлагалась в рынок в среднем за 40,5 грн/л, а торговля производилась в пределах 36-42 грн/л, что на 4,5-6 грн/л выше. с прошлой неделей.

Такой существенный рост бензинов вызван нехваткой предложений, а также дооценкой трейдерами стоимости импортного ресурса по новому налогообложению в июле.

Цена на оптовые партии ГП в последний день месяца была на уровне 37,5 грн/л, а торговый коридор находился в пределах 35-39,5 грн/л, за неделю этот диапазон вырос на 2,5-3 грн/л.

Количество предложений в группе в последние дни июня существенно уменьшилось, часть операторов взяла паузу в торговле перед возвратом налогообложения, которое действовало до широкой войны, другие трейдеры распродали свой ресурс и ожидают поступления новых партий, которые будут продавать по новой цене.

«Часть трейдеров, имеющая ресурс на колесах, не сильно дергала цены, потому что хочет продать побыстрее. Другие создали запас и озвучивали заоблачные ценники, будто новые налоги уже вступили в силу», — говорит один из операторов об оперативной ситуации на рынке.

В целом за период роста, начавшийся 19 июня, оптовые цены на бензин прибавили 6 грн/л, дизтопливо — 4 грн/л. По прогнозам экспертов, в результате возвращения довоенных налогов стоимость бензина для потребителей вырастет на 8 грн/л, дизельного горючего на 3-4 грн/л.