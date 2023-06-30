Горючее на украинских АЗС будет подорожать в результате повышения налогов.

В Украине с 1 июля отменяется льготный 7%-ный НДС на автомобильное топливо (будет 20%), а также возвращаются довоенные уровни акцизов. Это приведет к удорожанию бензина на 8 грн за литр и дизтоплива – на 3-4 грн. А вот цена на автогаз вырастет несущественно. Об этом рассказал аналитик нефтерынка Александр Сиренко.

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Как считает экономист Олег Гетьман, подорожание будет постепенным. "В цифрах это будет до 8 грн на литре бензина, 3-4 грн – на дизельном топливе. А по сжиженному газу я был бы более оптимистичным, исходя из текущей конъюнктуры. Газа на рынке много, он дешевеет. Я думаю, что плюс 1 грн мы увидим в июле, точно не 3 грн... Нет оснований для прогнозирования плюс 3 грн", – отметил Сиренко.

Гетман отмечает, что подорожание топлива повлияет, прежде всего, на владельцев автотранспорта. А существенного удорожания других товаров не ожидается. "Никаких апокалиптических прогнозов мы как экономисты не можем дать... Это будет не одномоментно, скорее всего, а постепенно, ведь разные заправки имеют разные запасы... Вторичные эффекты – (подорожание. – Ред.) продуктов питания, других товаров и услуг – оцениваются не очень существенно. Это добавляет к инфляции дополнительно 0,3-0,5 процента", – уточнил специалист.

Напомним, в марте 2022 года акцизы на бензин и дизель в Украине были уменьшены до ставки 100 евро за тысячу литров. Также был уменьшен НДС с 20% до 7%.

Однако уже осенью 2022 г. были внесены изменения в законодательство, предусматривающие возврат с 1 июля 2023 г. НДС 20% и довоенных уровней акцизов.