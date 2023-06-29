Увеличение налогов на горючее приводит к росту цен в оптовом сегменте.

В среду, 28 июня, оптовая стоимость бензина А-95 выросла на 1,75 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 1 грн/л по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Бензиновые партии в среду, 28 июня, в среднем по стране предлагались за 37,75 грн/л, а торговый коридор был в пределах 35,5-39,5 грн/л по сравнению с предыдущим котировочным днем повышения - на 2-3 грн. /л.

Количество предложений «пятерки» на рынке было ограничено, при этом минимальные ценники на А-95 озвучивали в южном и западном регионах страны на уровне 35,5-39 грн/л, в северном и центральном регионах высокооктан торговался дороже — за 36-. 39,5 грн/л. А вот стоимость бензина А-92 за котировочный день выросла на 1,5 грн/л до 34,25 грн/л, в основном это единичные предложения внутреннего производства.

Оптовые партии дизтоплива в среду предлагались в среднем за 36,5 грн/л, а торговля производилась в пределах 35,25-37,5 грн/л, что на 1,5-2 грн/л больше по сравнению со вторником, 27 июня.

«Существенный скачок цен обусловлен тем, что сегодня большинство операторов взяли паузу. Некоторые из них решили подсчитать свои остатки перед возвратом довоенного налогообложения, а у других истек ресурс», — говорит один из операторов.

Дополнительное давление, по его словам, повлекло за собой отсутствие предложений от внутренних производителей, что в свою очередь вызвало ажиотаж среди покупателей.

В целом за период роста, начавшийся 19 июня, оптовые цены на бензин выросли на 3,5 грн/л и на 3 грн/л на дизтопливо.