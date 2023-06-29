Збільшення податків на пальне призводить до зростання цін у гуртовому сегменті.

У середу, 28 червня, гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Бензинові партії у середу, 28 червня, в середньому по країні пропонувалися за 37,75 грн/л, а торговельний коридор був у межах 35,5-39,5 грн/л, порівняно з попереднім котирувальним днем підвищення — на 2-3 грн/л.

Кількість пропозицій «п’ятірки» на ринку була обмеженою, при цьому мінімальні цінники на А-95 озвучували у південному й західному регіонах країни на рівні 35,5-39 грн/л, у північному й центральному регіонах високооктан торгувався дорожче — за 36-39,5 грн/л. А от вартість бензину А-92 за котирувальний день зросла на 1,5 грн/л, до 34,25 грн/л, здебільшого це поодинокі пропозиції внутрішнього виробництва.

Гуртові партії дизпального у середу пропонувались у середньому за 36,5 грн/л, а торгівля провадилась у межах 35,25-37,5 грн/л, що на 1,5-2 грн/л більше порівняно з вівторком, 27 червня.

«Суттєвий стрибок цін обумовлено тим, що сьогодні більшість операторів узяли паузу. Деякі з них вирішили підрахувати свої залишки перед поверненням довоєнного оподаткування, а в інших закінчився ресурс», — каже один із операторів.

Додатковий тиск, з його слів, спричинила відсутність пропозицій від внутрішніх виробників, що в свою чергу викликало ажіотаж серед покупців.

У цілому за період зростання, який розпочався 19 червня, гуртові ціни на бензин зросли на 3,5 грн/л і на 3 грн/л на дизпальне.