Пальне на українських АЗС буде подорожчати внаслідок підвищення податків.

В Україні з 1 липня скасовується пільговий 7%-ний ПДВ на автомобільне пальне (буде 20%), а також повертаються довоєнні рівні акцизів. Це призведе до подорожчання бензину на 8 грн за літр та дизпалива – на 3-4 грн. А ось ціна на автогаз зросте несуттєво. Про це розповів аналітик нафторинку Олександр Сіренко.

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Як вважає економіст Олег Гетьман, подорожчання буде поступовим. "У цифрах це буде до 8 грн на літрі бензину, 3-4 грн – на дизельному паливі. А по скрапленому газу я був би оптимістичнішим, виходячи з поточної кон'юнктури. Газа на ринку багато, він дешевшає. Я думаю, що плюс 1 грн ми побачимо у липні, точно не 3 грн... Немає підстав для прогнозування плюс 3 грн", – зазначив Сіренко.

Гетьман зазначає, що подорожчання палива вплине насамперед на власників автотранспорту. А суттєвого подорожчання інших товарів не очікується. "Жодних апокаліптичних прогнозів ми як економісти не можемо дати... Це буде не одномоментно, швидше за все, а поступово, адже різні заправки мають різні запаси... Вторинні ефекти – (подорожчання. – Ред.) продуктів харчування, інших товарів та послуг – оцінюються не надто суттєво. Це додає до інфляції додатково 0,3-0,5 відсотка", – уточнив фахівець.

Нагадаємо, у березні 2022 року акцизи на бензин та дизель в Україні було зменшено до ставки 100 євро за тисячу літрів. Також було зменшено ПДВ із 20% до 7%.

Однак вже восени 2022 року було внесено зміни до законодавства, які передбачають повернення з 1 липня 2023 року ПДВ 20% та довоєнних рівнів акцизів.