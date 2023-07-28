За тиждень пальне здорожчало в економ- і середньому сегментах. На думку експертів зростання цін триватиме й надалі.

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період із 21 по 28 липня підвищили вартість бензинів і ДП у межах 0,3-1,4 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 48 грн/л, А-95+ — до 48,50 грн/л, бензин А-92 — до 47 грн/л, дизельне пальне — до 48 грн/л.

На станціях мережі UPG бензин «А-95» здорожчав на 50 коп./л, до 49 грн/л, дизпальне — на 90 коп./л, до 46,90 грн/л. На KLO стандартна «п’ятірка» і ДП додали 50 коп./л. «Авантаж», яка працює у найнижчому ціновому діапазоні, підняла ціни на 40-60 коп./л.

«AMIC», Neftek, «БРСМ», Ovis, U.GO, «Олас» й інші також підняли ціни в межах 0,25-1,4 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 липня 2023 р., грн/л: