Через неделю горючее подорожало в эконом- и среднем сегментах. По мнению экспертов, рост цен будет продолжаться и дальше.

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, с 21 по 28 июля повысили стоимость бензинов и ГП в пределах 0,3-1,4 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 48 грн/л, А-95+ — до 48,50 грн/л, бензин А-92 — до 47 грн/л, дизельное топливо — до 48 грн/л.

На станциях сети UPG бензин А-95 подорожал на 50 коп./л, до 49 грн/л, дизтопливо — на 90 коп./л, до 46,90 грн/л. На KLO стандартная "пятерка" и ДП добавили 50 коп./л. «Авантаж», работающая в самом низком ценовом диапазоне, подняла цены на 40-60 коп./л.

"AMIC", Neftek, "БРСМ", Ovis, U.GO, "Олас" и другие также подняли цены в пределах 0,25-1,4 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 21 по 28 июля 2023 г., грн/л: