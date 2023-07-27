Старые запасы иссякли, прежних цен уже не будет. Украинцев предупредили о подорожании горючего.

В Украине иссякли запасы бензина и дизтоплива, закупленного сетями АЗС еще до возвращения "довоенных" налогов. Поэтому уже в ближайшее время цены на топливо могут вырасти дополнительно примерно на 3-4 грн за литр.

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То есть стоимость А-95 может составить около 51,5-52,5 грн/л в ближайшие недели. Такой прогноз озвучил гендиректор одной из сети АЗС – Леонид Косянчук.

"Группа "Приват" уже на 1 грн поднялась, до сих пор держались на старых запасах, благодаря просмотру маржи и систем лояльности, но с этим уже покончено. Никто никуда не денется, цены повысят. У нас 98% горючего поступает импортом, а налоги платятся на границе", – объяснил Косянчук.

Рассчитывать, что цены будут снижаться благодаря выгодной внешней конъюнктуре, считает Косянчук, не стоит. Ведь причиной роста цен есть возврат с 1 июля полного размера НДС (20%, до этого действовала ставка в 7%). За несколько недель сети АЗС исчерпывали старые запасы. А теперь вынуждены посмотреть ценники.

С таким прогнозом согласен и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 гривен пока не будет, но 55 вполне ощущается... Июньское горючее, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на несколько этажей выше лежит", - уверен Леушкин.