Сети АЗС уже отреагировали на увеличение налогов. В первую волну цена горючего выросла на 1-5 грн/л. Эксперты прогнозируют дальнейший рост.

После возвращения довоенных налогов сети автозаправочных станций подняли его стоимость. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на ОККО бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этой сети прибавило 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л все виды горючего подорожали на стациях WOG: А-95 – до 49,99 грн/л, А-95+ – до 52,99 грн/л и ДТ – до 47,99 грн/л.

На станциях «Укрнафты» бензины и ДТ подорожали на 2,91 грн/л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизтопливо – до 42, 90 грн/л.

Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR – до 51,90 и 54,99 грн/л соответственно.

По данным А-95, средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л — до 49 ,61 грн/л, а дизельное топливо – на 2,03 грн/л до 45,44 грн/л.

Первая волна удорожания горючего обусловлена именно НДС, поскольку его уплачивают во время продажи.

Акциз должен отработать по ценам во второй половине месяца, поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза. По мере того как объемы запасов со «старым» акцизом будут замещаться новыми объемами с высокой ставкой будет происходить интеграция в цену.” – пишет на своей странице в соцсети эксперт Сергей Куюн.

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Напомним, с 1 июля вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, действовавший до 24 февраля, а с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать прежние ставки акцизов, в частности на бензин – 213,5€/1000 литров, на ДТ – 139,5€/1000 литров, на автогаз – 52€/1000 литров.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 30 июня по 3 июля, грн/л: