Власти повышают налоги на топливо с 1 июля. В оптовых закупках цены уже выросли, в розницу подорожание только начинается.

В преддверии повышения налогообложения реализации горючего некоторые сети автозаправочных станций подняли его стоимость на 0,2-3,2 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Так, за неделю (23-30 июня) наибольшее удорожание горючего было зафиксировано на станциях «Укр-Петроль» - +3,2 грн/л. Теперь бензин А-95 в этой сети стоит 43,80 грн/л, дизтопливо – 42,80 грн/л.

На 2 грн/л горючее подорожало в сети Prime. Бензин А-95 подорожал до 45 грн/л, ГП – до 43,5 грн/л. На 2 грн/л также удорожали все виды горючего в сети Neftek. На 1 грн/л бензины "подросли" на станциях KLO, а государственная сеть U.GO подняла цены на 0,57-1,43 грн/л.

В сторону увеличения пересмотрели цены также "БРСМ-Нефть", Chipo, VST и RLS. Вместе с этим «Олас» и VostokGaz снизили стоимость «пятерки» на 60 коп/л и 1 грн/л соответственно (см. табл.).

Изменение розничных цен на топливо на АЗС с 23 по 30 июня 2023 г., грн/л: