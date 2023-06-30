Влада підвищує податки на пальне з 1 липня. У гуртових закупках ціни вже зросли, у роздріб подорожчання тільки починається.

Напередодні підвищення оподаткування реалізації пального деякі мережі автозаправних станцій підняли його вартість на 0,2-3,2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Так, за тиждень (23-30 червня) найбільше здорожчання пального було зафіксовано на станціях «Укр-Петроль» — +3,2 грн/л. Тепер бензин А-95 у цій мережі коштує 43,80 грн/л, дизпальне — 42,80 грн/л.

На 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 здорожчав до 45 грн/л, ДП — до 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek. На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.

В сторону збільшення переглянули ціни також «БРСМ-Нафта», Chipo, VST й RLS. Разом з цим «Олас» і VostokGaz зменшили вартість «п’ятірки» на 60 коп/л і 1 грн/л відповідно (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 23 по 30 червня 2023 р., грн/л: