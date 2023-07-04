Мережі АЗС вже відреагували на збільшення податків. У першу хвилю ціна пального зросла на 1-5 грн/л. Експерти прогнозують подальше зростання.

Після повернення довоєнних податків мережі автозаправних станцій підняли його вартість. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн./л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.

Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

За даними «А-95», середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

“Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі «старим» акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою буде відбуватись інтеграція у ціну.” – пише на своїй сторінці у соцмережі експерт Сергій Куюн.

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до 24 лютого, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 3 липня, грн/л: