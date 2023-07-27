Старі запаси вичерпалися, колишніх цін вже не буде. Українців попередили про подорожчання пального.

В Україні вичерпалися запаси бензину та дизпального, закупленого мережами АЗС ще до повернення "довоєнних" податків. Через це вже найближчим часом ціни на пальне можуть зрости додатково приблизно на 3-4 грн за літр.

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Тобто вартість А-95 може сягнути близько 51,5-52,5 грн/л найближчими тижнями. Такий прогноз озвучив гендиректор однієї із мережі АЗС - Леонід Косянчук

"Група "Приват" вже на 1 грн піднялася, до сьогодні трималися на старих запасах, завдяки перегляду маржі та систем лояльності, але з цим уже покінчено. Ніхто нікуди не подінеться, ціни підвищать. У нас 98% пального надходить імпортом, а податки сплачуються на кордоні", – пояснив Косянчук.

Розраховувати, що ціни знижуватимуться завдяки вигідній зовнішній кон'єктурі, вважає Косянчук, не варто. Адже причиною зростання цін є повернення з 1 липня повного розміру ПДВ (20%, до цього діяла ставка в 7%). Упродовж кількох тижнів мережі АЗС вичерпували старі запаси. А тепер змушені переглянути цінники.

З таким прогнозом погоджується і засновник Prime Group Дмитро Леушкін. "Звісно, 60 гривень поки не буде, але 55 цілком таки вже відчувається... Червневе пальне, "доподаткове", вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на кілька поверхів вище лежить", – упевнений Леушкін.