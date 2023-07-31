Цены на топливо имеют большой потенциал к росту из-за увеличения налогов и роста мировых цен.

Уже в августе следует ожидать, что цены на бензины в Украине могут вырасти до 60 грн/л, дизтопливо — до 55 грн/л. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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«Отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок создают очень мощный импульс для движения цен на АЗС. Если сложить все вместе, перспектива выйти на 60 грн/л бензина и 55 грн на дизтопливо абсолютно реальна. Да, думаю, до 3 грн/л будет мортизировано за счет розничной наценки, но это такое успокоительное», — пишет эксперт.

Он отметил, что с момента возврата прежних налогов на горючее (1 июля) бензин подорожал чуть меньше, чем на 4 грн/л, дизтопливо – чуть больше, чем на 4 грн/л при прогнозируемых 7-10 грн/л.

«Месяц прошел относительно спокойно благодаря хорошим запасам, которые сформировали игроки в мае и июне и даже превысили ожидания. Ключевой вклад в июльскую стабильность внесли хорошо подготовившиеся ОККО, WOG и «Укрнафта», благодаря которым цены до сих пор не пересекли отметку в 50 грн/л», — считает глава «А-95».

«Но запасы привычки заканчиваться, — говорит эксперт. — То есть июльское горючее все больше замещает предварительные объемы с низкой себестоимостью. К середине августа этот процесс завершится до конца».

Кроме этого, по его словам, цены будут давить и мировой рынок горючего, который в июле пошел вверх.

«Бензин и дизтопливо прибавили по $130-140/т, а это в среднем 5 грн/л (конечно, с новым 20% НДС). Газ взлетел на $70/т (1,7 грн.). Идем в сезон максимального потребления во всем мире, поэтому надеяться на существенное охлаждение цен, по моему мнению, не стоит», — говорится в сообщении Сергея Куюна.

Среди других проблем на рынке, которые будут влиять на ценообразование горючего, эксперт выделил сложную ситуацию на юге.

«После обстрелов украинских портов владельцы танкеров потеряли желание везти горючее в румынские порты и молдавский Джержулешти. Соглашающиеся подняли фрахты почти на 50% (а некоторые говорят, и на 100%) и требуют страхования жизней всей команды, включая семьи. Понять можно: что ракете перелететь через Дунай… Также зафиксированы случаи прямых угроз гражданским судам со стороны российских военных кораблей», — пишет эксперт.

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Выход из этой ситуации Куюн видит в увеличении контрактов на суше на северном и западном направлениях, а также консолидации трейдеров.