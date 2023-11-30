На зменшення ціни вплинули акційні пропозиції «чорної п’ятниці». Окрім того ціни на пальне зменшувалися упродовж місяця на тлі достатньої кількості пропозицій у гурті і відносно стабільних європейських котирувань.

За місяць (31 жовтня-30 листопада) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 грн/л і становила 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,79 грн/л — до 57,57 грн/л, а дизельне пальне — на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Слід зауважити, що значне зниження цін на пальне фіксувалося 24-27 листопада завдяки акційним пропозиціям мереж, які були приурочені до «чорної» п’ятниці.

Проте за місяць на станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здешевшали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 51,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,90 грн/л, ДП — до 52,90 грн/л. На ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 56,99 грн/л. Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здешевшали на 1 грн/л, до 53,90 грн/л і 55,90 грн/л відповідно, дизпальне — на 2 грн/л, до 52,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на бензини на 2,5 грн/л, на ДП — на 1,5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 53,50 грн/л, А-95+ — до 54,00 грн/л, дизельне пальне — до 53,50 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, SOCAR, «Авантаж 7», Prime, «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп», Marshal та інші знизили ціни на пальне в межах 0,5-2,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 жовтня по 30 листопада 2023 р., грн/л: