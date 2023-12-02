Сучасні тенденції в автоіндустрії спрямовані на збільшення екологічності автомобілів. Саме тому автовиробники все частіше створюють більш економічні та екологічні двигуни. Перевірити реальні показники витрат палива та викидів в атмосферу на різних автівках вирішили експерти з Австралійської автомобільної асоціації. Результат виявився досить неоднозначним.

Програма тестування, яку проводить Австралійська автомобільна асоціація (ААА), і яка фінансується Співдружністю на 14 мільйонів доларів, вже має перші результати. Перша серія тестів витрат пального та викидів показала досить неоднозначні дані. Як виявилось, більшість “піддослідних” споживають більше за заявлену норму.

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Для свого першого тесту експерти ААА обрали малі та середні кросовери. В результаті тесту було виявлено, що шість з них споживають пального більше за заявлену норму. Серед них чотири транспортні засоби були в межах 2,5 відсотка від офіційних цифр, у той час, як два, що залишилися, перевищували оголошені цифри на 8-13 відсотків.

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Лідерами економічності виявились Haval Jolion, Hyundai Tucson і Nissan X-Trail, які споживали менше палива на реальних циклах водіння, ніж показали лабораторні тести. GWM Haval Jolion витрачав 7,9 літра бензину на 100 кілометрів – менше, ніж заявлений показник у 8,1 л/100 км. Hyundai Tucson витратив 6,2 л/100 км порівняно з рекламованим показником 6,3 л/100 км, а Nissan X-Trail витратив 7,3 л/100 км проти офіційного показника 7,4 л/100 км.

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Найгірші показники показала Toyota RAV4 GX, оснащена 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном без турбонаддуву та автоматичною коробкою передач. Вона споживає 6,8 л/100 км, що на 13 відсотків вище, ніж заявлені показники.

Hyundai Kona виявився не набагато кращим – також оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном без турбонаддуву та автоматичним двигуном – споживаючи 7,0 л/100 км, або майже на 13 відсотків більше, ніж офіційно заявлено 6,2 л/100 км.

Також експерти перевіряли реальні показники викидів в атмосферу. Дослідники виявили, що протестовані автомобілі перевищують заявлені показники викидів під час руху.