Питання витрати пального цікавить і щасливу людину, яка підбирає собі нове авто, і бувалого автовласника. Але спроба знайти найбільш економічне у світі авто чомусь неодмінно терпить фіаско. Чому ж так?

Запитувати, який автомобіль найекономічніший у світі так само неправильно, як шукати найшвидший або просто найкращій автомобіль. Тобто транспорт з мінімальною цифрою можна знайти і проголосити його, але тут же з’явиться кілька інших претендентів з не менш вагомими аргументами.

Концептуальний Volkswagen XL1 пережив три поколіня, але так і не став товарним продуктом. Він ніби-то витрачав 1 л пального на 100 км

Але почати треба з того, що існують неймовірно економічні автомобілі, які, однак, не можна придбати в автосалоні. Це рекордні машини, створені спеціально для демонстрації небачено низької витрати пального. Причому підтверджена вона офіційно, суддями спеціальних змагань.

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Наприклад, один з визнаних світових рекордів на сьогодні – автомобіль Microjoule iз витратою 0,021972 л/100 км. Інакше кажучи, цей рекордний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння проїхав на 1 літрі бензину 3790 км. Побудувала цю машину команда студентів школи Lycée La Joliverie із французького міста Нант.

Найбільш економічні автомобілі у світі – це рекордні боліди для змагань на економічність. Але вони абсолютно не практичні

Можливо, комусь здаватиметься дивним, але дизельний конкурент французів виявився справжнім ненажерою: іспанський “дизельок” (студентів політехніки Валенсіі) забронював за собою світовий рекорд 1396,8 км на 1 літрі солярки – тобто 0,07 л/100 км.

Рекорди реального світу

У житті рекорди паливної економічності мають інший вигляд. Ціла низка серійних машин гордиться показниками витрат пального нижче 5,0 л/100 км. Але треба розуміти, що далеко не завжди зазначені у буклетах цифри відповідають реальному апетиту двигунів. І проблема необов’язково в надмірних стараннях маркетологів, справа у тому, що виробники і споживачі вимірюють витрати, м’яко кажучи, за різними методиками.

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Однак, попри все, досвід тест-пілотів Авто24 дозволяє стверджувати, що показників економічності, заявлених в заводських характеристиках, на зазначеному автомобілі можна досягти. Але для цього часом доводиться вдаватися до стриманого стилю їзди – руху на низьких обертах двигуна і на невисокій швидкості, зменшенням кількості прискорень, відмовою ризикованих від обгонів тощо.

Серед масових двигунів сьогодні є агрегати, які вражають своїм низьким апетитом

Наприклад, на цілком сімейному і майже бюджетному Peugeot 301 HDi 92 з повним салоном пасажирів нас вдавалося у далекій дорозі вкластися у показники 3,5 – 3,6 літрів дизелю на 100 км. Але – лише при швидкості 80 – 90 км/ч. А кросовер Renault Captur при крейсерській швидкості 110 км/год порадував колись середньою витратою лише 3,9 л/100 км. Дизельній Renault Duster в руках наших тест-пілотів реально споживає 4,9 – 5,2 л/100 км при русі заміською трасою. Заводські цифри витрати пального деяких поширених в Україні моделей приводимо нижче.

Заводські характеристики економічності деяких моделей, л/100 км

Марка авто Тип двигуна траса місто Peugeot 301 1,6 турбо дизель 3,9 4,9 Skoda Fabia 1,0 турбо бензин 3,9 5,2 Renault Logan 1,5 турбо дизель 3,7 4,4 Opel Combo Life 1,5 турбо дизель 4,1 4,5 VW Golf 1,4 TSI 4,4 6,8

Серійні плагін-гібриди, які заряджаються від електромережі, мають вражаюче малу витрату пального – але ж півшляху їдуть на електриці

Зазначимо, що цікавою буває картина економічості у випадку з гібридами типу Plug in (що підзаряджаються). У мануалі в графі “витрата пального” може бути зазначено: “від 2,5 л/100 км”. Показник вражаючий, але зважте на те, що перші кілометрів 50 – 60 км ця машина проїде на електриці, якою ви наповнили батарею вдома від розетки, і лише решту 50 – 40 км від зазначеної сотні – на бензині, коли після виснаження батареї активується ДВЗ. Тобто палива машина справді спалить 2,5 л, але до його вартості треба додати вартість “набраної” вдома електроенергії.

Рекомендація Авто24

Технології моторобудування справді досягли чималих успіхів, і економічні машини сьогодні є навіть серед відносно недорогих моделей. Додамо, однак, що до красивих цифр у мануалі часто буває потрібно додати здоровий глузд і стриманість у манері керування. І тоді вже точно машина порадує вас малим апетитом.

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