Вопрос расхода топлива интересует и счастливого человека, который подбирает себе новое авто, и бывалого автовладельца. Но попытка купить самое экономичное в мире авто почему-то непременно терпит фиаско. Почему же так?

Спрашивать, какой автомобиль самый экономичный в мире, так же неправильно, как искать самый быстрый или просто лучший автомобиль. То есть транспорт с минимальной цифрой расхода можно найти и провозгласить его таковым, но тут же появится несколько других претендентов с не менее весомыми аргументами.

Концептуальный Volkswagen XL1 пережил три поколения, но так и не стал товарным продуктом. Но всегда обходился 1 литром топлива на 100 км

Но начать надо с того, что существуют невероятно экономичные автомобили, которые, однако, нельзя приобрести в автосалоне. Это рекордные машины, созданные специально для демонстрации невиданно низкого расхода топлива. Причем подтвержден он официально, судьями специальных соревнований.

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Например, один из признанных мировых рекордов на сегодня – автомобиль Microjoule с расходом 0,021972 л/100 км. Иначе говоря, этот рекордный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания проехал на 1 литре бензина 3790 км. Построила эту машину команда студентов школы Lycée La Joliverie из французского города Нант.

Самые экономичные автомобили в мире – это рекордные болиды для соревнований на экономичность. Но они совершенно не практичны

Возможно, кому-то покажется странным, но дизельный конкурент французов оказался настоящим обжорой: испанский "дизелек" (студентов политехники Валенсии) забронировал за собой мировой рекорд 1396,8 км на 1 литре солярки – то есть 0,07 л/100 км.

Рекорды реального мира

В жизни рекорды топливной экономичности имеют другой вид. Целый ряд серийных машин гордится показателями расхода топлива ниже 5,0 л/100 км. Но надо понимать, что далеко не всегда указанные в буклетах цифры соответствуют реальному аппетиту двигателей. И проблема не обязательно в чрезмерных стараниях маркетологов, дело в том, что производители и потребители измеряют расходы, мягко говоря, по разным методикам.

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Однако, несмотря на все, опыт тест-пилотов Авто24 позволяет утверждать, что показателей экономичности, заявленных в заводских характеристиках, на указанном автомобиле всегда можно достичь. Но для этого порой приходится прибегать к сдержанному стилю езды – движению на низких оборотах двигателя и на невысокой скорости, уменьшению количества ускорений, отказу от рискованных обгонов и тому подобное.

Среди массовых двигателей сегодня есть агрегаты, которые поражают своим низким аппетитом

Например, на вполне семейном и почти бюджетном Peugeot 301 HDi 92 с полным салоном пассажиров у нас получалось в дальней дороге уложиться в показатели 3,5 – 3,6 литров дизеля на 100 км. Но – только при скорости 80 – 90 км/ч. А кроссовер Renault Captur при крейсерской скорости 110 км/ч порадовал когда-то средним расходом всего 3,9 л/100 км. Дизельный Renault Duster в руках наших тест-пилотов реально потребляет 4,9 – 5,2 л/100 км при движении по загородной трассе. Заводские цифры расхода топлива некоторых распространенных в Украине моделей приводим ниже.

Заводские характеристики экономичности некоторых моделей, л/100 км

Марка авто Тип двигателя Трасса Город Peugeot 301 1,6 турбо дизель 3,9 4,9 Skoda Fabia 1,0 турбо бензин 3,9 5,2 Renault Logan 1,5 турбо дизель 3,7 4,4 Opel Combo Life 1,5 турбо дизель 4,1 4,5 VW Golf 1,4 TSI 4,4 6,8

Серийные плагин-гибриды, которые заряжаются от электросети, имеют поразительно малый расход топлива – но полпути едут на электричестве

Отметим, что интересной бывает картина економичости в случае с гибридами типа Plug in (подзаряжаемые). В мануале в графе "расход горючего" может быть указано: "от 2,5 л/100 км". Показатель впечатляющий, но учтите, что первые километров 50 – 60 км эта машина проедет на электричестве, которым вы наполнили батарею дома от розетки, и только оставшиеся 50 – 40 км от указанной сотни – на бензине, когда после истощения батареи активируется ДВС. То есть топлива машина действительно сожжет 2,5 л, но к его стоимости нужно прибавить стоимость "набранной" дома электроэнергии.

Рекомендация Авто24

Технологии моторостроения действительно достигли немалых успехов, и экономичные машины сегодня есть даже среди относительно недорогих моделей. Добавим, однако, что к красивым цифрам в мануале часто бывает нужно добавить здравый смысл и сдержанность в манере управления. И тогда уж точно машина порадует вас малым аппетитом.

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