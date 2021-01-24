Вопрос расхода топлива интересует и счастливого человека, который подбирает себе новое авто, и бывалого автовладельца. Но попытка купить самое экономичное в мире авто почему-то непременно терпит фиаско. Почему же так?
Спрашивать, какой автомобиль самый экономичный в мире, так же неправильно, как искать самый быстрый или просто лучший автомобиль. То есть транспорт с минимальной цифрой расхода можно найти и провозгласить его таковым, но тут же появится несколько других претендентов с не менее весомыми аргументами.
Концептуальный Volkswagen XL1 пережил три поколения, но так и не стал товарным продуктом. Но всегда обходился 1 литром топлива на 100 км
Но начать надо с того, что существуют невероятно экономичные автомобили, которые, однако, нельзя приобрести в автосалоне. Это рекордные машины, созданные специально для демонстрации невиданно низкого расхода топлива. Причем подтвержден он официально, судьями специальных соревнований.
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Например, один из признанных мировых рекордов на сегодня – автомобиль Microjoule с расходом 0,021972 л/100 км. Иначе говоря, этот рекордный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания проехал на 1 литре бензина 3790 км. Построила эту машину команда студентов школы Lycée La Joliverie из французского города Нант.
Самые экономичные автомобили в мире – это рекордные болиды для соревнований на экономичность. Но они совершенно не практичны
Возможно, кому-то покажется странным, но дизельный конкурент французов оказался настоящим обжорой: испанский "дизелек" (студентов политехники Валенсии) забронировал за собой мировой рекорд 1396,8 км на 1 литре солярки – то есть 0,07 л/100 км.
Рекорды реального мира
В жизни рекорды топливной экономичности имеют другой вид. Целый ряд серийных машин гордится показателями расхода топлива ниже 5,0 л/100 км. Но надо понимать, что далеко не всегда указанные в буклетах цифры соответствуют реальному аппетиту двигателей. И проблема не обязательно в чрезмерных стараниях маркетологов, дело в том, что производители и потребители измеряют расходы, мягко говоря, по разным методикам.
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Однако, несмотря на все, опыт тест-пилотов Авто24 позволяет утверждать, что показателей экономичности, заявленных в заводских характеристиках, на указанном автомобиле всегда можно достичь. Но для этого порой приходится прибегать к сдержанному стилю езды – движению на низких оборотах двигателя и на невысокой скорости, уменьшению количества ускорений, отказу от рискованных обгонов и тому подобное.
Среди массовых двигателей сегодня есть агрегаты, которые поражают своим низким аппетитом
Например, на вполне семейном и почти бюджетном Peugeot 301 HDi 92 с полным салоном пассажиров у нас получалось в дальней дороге уложиться в показатели 3,5 – 3,6 литров дизеля на 100 км. Но – только при скорости 80 – 90 км/ч. А кроссовер Renault Captur при крейсерской скорости 110 км/ч порадовал когда-то средним расходом всего 3,9 л/100 км. Дизельный Renault Duster в руках наших тест-пилотов реально потребляет 4,9 – 5,2 л/100 км при движении по загородной трассе. Заводские цифры расхода топлива некоторых распространенных в Украине моделей приводим ниже.
Заводские характеристики экономичности некоторых моделей, л/100 км
|
Марка авто
|Тип двигателя
|Трасса
|Город
|
Peugeot 301
|
1,6 турбо дизель
|
3,9
|
4,9
|
Skoda Fabia
|
1,0 турбо бензин
|
3,9
|
5,2
|
Renault Logan
|
1,5 турбо дизель
|
3,7
|
4,4
|
Opel Combo Life
|
1,5 турбо дизель
|
4,1
|
4,5
|
VW Golf
|
1,4 TSI
|
4,4
|
6,8
Серийные плагин-гибриды, которые заряжаются от электросети, имеют поразительно малый расход топлива – но полпути едут на электричестве
Отметим, что интересной бывает картина економичости в случае с гибридами типа Plug in (подзаряжаемые). В мануале в графе "расход горючего" может быть указано: "от 2,5 л/100 км". Показатель впечатляющий, но учтите, что первые километров 50 – 60 км эта машина проедет на электричестве, которым вы наполнили батарею дома от розетки, и только оставшиеся 50 – 40 км от указанной сотни – на бензине, когда после истощения батареи активируется ДВС. То есть топлива машина действительно сожжет 2,5 л, но к его стоимости нужно прибавить стоимость "набранной" дома электроэнергии.
Рекомендация Авто24
Технологии моторостроения действительно достигли немалых успехов, и экономичные машины сегодня есть даже среди относительно недорогих моделей. Добавим, однако, что к красивым цифрам в мануале часто бывает нужно добавить здравый смысл и сдержанность в манере управления. И тогда уж точно машина порадует вас малым аппетитом.
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