Toyota после недавнего анонса обновленной линейки LCV для Европы начала кампанию по продвижению на европейский континент модели Hilux в гибридном исполнении: первая электрифицированная версия популярного пикапа имеет улучшенную производительность и экономию топлива.

Новая силовая версия Hilux сохраняет все возможности обычного дизеля в перевозке грузов и буксировке. В составе трансмиссии также есть компактный электродвигатель/генератор с ременным приводом, который заряжает маленькую литиевую батарею (7,6 кг), установленную под задними сиденьями. В полностью заряженном состоянии батарея обеспечивает 16 л.с. и 65 Нм крутящего момента.

Дизельный двигатель выдает те же 203 л.с. и 500 Нм, как и в классическом неэлектрифицированном Hilux. Обновления включают новый натяжитель ремня с двумя плечами, более прочный материал ремня и улучшенную систему стоп-старт.

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Электрифицированный Hilux от Toyota может буксировать 3500 кг, перевозить 1000 кг груза. Toyota подтвердила, что электрификация может улучшить топливную эффективность на 5%. Также улучшена реакция на ускорение и эффективность торможения, предлагая "более плавную езду" на проторенных дорожках и вне их.

Toyota Hilux Hybrid 48V доступна только с двухрядной кабиной. Визуальных изменений по сравнению с неэлектрифицированной версией нет. А вот в салоне обновления есть. Главным пополнением можно считать новую систему Multi-terrain Select с режимами вождения Dirt, Sand, Mud, Deep Snow и Rock, что поможет водителям справляться с суровым бездорожьем.

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Кто на своих пикапах часто преодолевает броды, порадуется гибриду Hilux, который благодаря гидроизоляции компонентов электрификации может погружаться в воду на 70 см.

Ожидается поступление Toyota Hilux Hybrid 48V в европейские дилерские центры в середине 2024 года. Цена будет объявлена ближе ко времени вывода электропикапа на рынок.

Как помните, Toyota продала 21 миллион единиц Hilux с момента дебюта оригинала в 1968 году. Нынешнее восьмое поколение было представлено в 2015 году и обновлено в 2017 и 2020 годах. Нынешняя умеренная электрификация популярного пикапа дает представление о том, чего следует ожидать в течение следующих нескольких лет.