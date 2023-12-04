Toyota входит в сегмент крупногабаритных коммерческих фургонов Европы с совершенно новой моделью PROACE MAX, которые будут производиться на заводах Stellantis в польском городе Гливице и итальянском Атесса.

Японский бренд стремится своим новым и первым для европейского рынка крупногабаритным коммерческим фургоном Toyota PROACE MAX расширить линейку автомобилей PROACE вместе с обновленными моделями PROACE и PROACE CITY, создав полное портфолио коммерческих автомобилей Toyota Professional.

Производитель делает ставку на новую электрическую трансмиссию и уверяет в приятном вождении и комфортной езде. При этом он гарантирует высокие объемы перевозок в различных конфигурациях. Таким подходом Toyota стремится подчеркнуть многофункциональный подход к углеродной нейтральности, поскольку аккумуляторный PROACE MAX дополнит полностью электрифицированное семейство фургонов и пассажирских машин.

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PROACE MAX получил внешний дизайн с акцентом вокруг передней панели, которая имеет стильный верхний элемент в цвете автомобиля. Матово-черная решетка радиатора здесь аккуратно переходит в передний бампер соответствующего цвета. Современная стилистика дополняется светодиодными головными фонарями.

Противотуманные фары с функцией поворотов для лучшей видимости дополняют внешний вид.

Салон кабины модели Comfort оснащен современной цветной цифровой приборной панелью с диагональю 7 дюймов для передачи информации, а полноценный мультимедийный блок включает 10-дюймовый сенсорный экран высокой четкости.

AdBlue PureDrive – это жидкость для уменьшения количества загрязненного воздуха дизельным двигателем. Сертифицирована Немецкой ассоциацией автопромышленности (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), она доступна на АЗК WOG. Рекламная информация

Универсальность с исключительной грузоподъемностью

Новый PROACE MAX доступен в широкой размерности. Фургон имеет шесть различных размеров, строящихся на колесных базах 3450 мм и 4035 мм через три разные длины (5413 мм, 5998 мм и 6363 мм) и три высоты (2254 мм, 2524 мм и 2764) мм). В такой габаритной комбинации фургоны получат просторную грузовую зону объемом от 10 м³ до 17 м³, что достаточно для комфортного размещения пяти европоддонов.

При этом PROACE MAX прекрасно адаптируется специализированными предприятиями для выполнения специализированных задач. Добавьте сюда различные заводские конфигурации с односторонней или трехсторонней разгрузкой и варианты кабины со вторым рядом из четырех сидений, что увеличивает общее количество мест до семи (1+2+4).

Вес автомобиля колеблется от 3300 кг до 3500 кг для PROACE MAX с дизельным двигателем и 3500 кг или 4250 кг для электрических вариантов. Аккумуляторный MAX является лидером в своем классе с грузоподъемностью 1500 кг и возможностью буксировки прицепа весом 2400 кг.

В автомобилях с дизельным двигателем возможна грузоподъемность до 1425 кг и тяговая способность до 3000 кг в зависимости от комбинации длины и высоты.

Загрузка и разгрузка PROACE MAX проста благодаря дверям во всю высоту и практичному квадратному проему шириной 1562 мм и высотой до 2030 мм с низким порогом для легкого доступа.

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Впервые на Toyota двери открываются на 270 градусов, максимизируя пространство для выгрузки на обочину и доступ в салон. Раздвижные боковые двери открываются на 1,25 м, такой ширины достаточно для загрузки европоддона.

Варианты силовых трансмиссий

Высокопроизводительный аккумуляторный электрический силовой агрегат обеспечивает мощность 270 л.с. (200 кВт) в сочетании с уверенным крутящим моментом в 410 Нм. Такой потенциал должен понравиться перевозчику.

Запас хода до 420 км (стандарт WTLP) вполне достаточен для практических повседневных операций. Три режима вождения позволяют водителю регулировать ускорение и максимальную скорость с помощью предварительных настроек Eco, Normal и Power, которые способствуют достижению правильного баланса между производительностью и запасом хода для поставленных задач.

Высокоэффективную батарею емкостью 110 кВт-ч можно зарядить до 80% всего за 55 минут с помощью системы быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Это минимизирует время простоя во время маршрутов с длинным плечом перевозок. Также предусмотрено бортовое зарядное устройство переменного тока на 11 кВт для удобной зарядки через рабочие или домашние системы, например, на ночь или когда автомобиль стоит на длительной стоянке.

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А новейший эффективный дизельный двигатель с низким уровнем выбросов, соответствующий стандарту Euro 6E, доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, что обеспечивает мощность от 120 л.с. до 180 л.с. Экологические параметры этой версии также благоприятны по выбросам – всего 198 г/км (стандарт WTLP), что является чрезвычайно низким показателем для такого автомобиля, как PROACE MAX.

Как электрические, так и дизельные варианты предлагаются исключительно в формате переднего привода, что является общим для подавляющего большинства продаж в секторе больших коммерческих фургонов.

Настройка и аксессуары

PROACE MAX легко адаптируется под индивидуальные решения бизнес-потребностей владельца. Формат кабины шасси с открытой рамой позволяет клиентам переоборудовать транспортное средство для выполнения специальных задач. Различные компоновки доступны в стандартной длине 5943 мм или увеличенной 6308 мм, с опцией Crew Cab, в т.ч. для дополнительных сидений, и аккумуляторной электрической силовой установкой, доступной для всех, кроме более длинного варианта Platform Cab.

Внутренняя защита предлагается с помощью покрытий на полу, колесных арок и боковых панелей для защиты автомобиля от износа во время ежедневной загрузки и разгрузки. Также доступны варианты из дерева или полипропилена, есть крепежные рейки и грузовые ремни для крепления груза.

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Для помощи водителю

PROACE MAX богат на уникальный набор активных и пассивных функций помощи водителю Toyota Safety Sense, защищающих автомобиль и отдающих приоритет безопасному вождению. Здесь есть система помощи при боковом ветре, которая стабилизирует автомобиль в ветреную погоду, уменьшая риск его непреднамеренного выезда за пределы полосы движения и аварии.

В случае возникновения аварии функция записи данных о событиях собирает и сохраняет информацию о работе и состоянии автомобиля до, во время и после столкновения. Есть расширенный по функциональности адаптивный круиз-контроль. Система парковки имеет до 16 датчиков вокруг автомобиля, что облегчит стресс во время безопасного маневрирования в узких местах.

И плюс обновленный Smart Connect

Разработчики обеспечили PROACE MAX новейшей мультимедийной платформой Toyota с мощной вычислительной мощностью, быстрой реакцией, более интуитивно понятным управлением. 10-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости обеспечивает более легкую видимость при различных условиях освещения, с чистым, понятным и простым интерфейсом, а также встроенной SIM-картой для постоянного подключения.

Навигация использует преимущества подключенных облачных служб, чтобы обеспечить постоянную навигацию, которая предоставляет самую свежую информацию о событиях на дороге через функцию Live Road Events на основе отзывов сообщества.

Беспроводное подключение смартфона возможно с помощью Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, с помощью приложения Connect Services для смартфона владельцы могут дистанционно управлять такими функциями, как запирание и разблокировка автомобиля, а также бортовой климат-контроль (в зависимости от рынка).

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Приложение MyToyota для смартфона предоставляет клиентам доступ к дополнительным подключенным сервисам и полезной информации о транспортном средстве, включая данные о пробеге, скорость и ускорение, а также напоминания о необходимости технического обслуживания.

Made in Europe

Новый PROACE MAX представляет собой углубленное сотрудничество между Toyota Motor Europe и Stellantis, которое началось в 2012 году и позволяет обеим компаниям получить выгоду от разработки и оптимизации затрат производства. Производить PROACE MAX будут заводы Stellantis в Гливице (Польша) и Атесса (Италия).

Toyota Motor сообщила, что окончательные характеристики будут подтверждены во время полного запуска продукта в серийное производство. Тогда же будет объявлено и о ценнике на все версии фургона.