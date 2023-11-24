Нацполиция Украины сообщила о получении от американских партнеров партии бронированных автомобилей для выезда следственных бригад на документирование военных преступлений России, в т.ч. в зоне боевых действий.

Техника пришла от правительства США. Автомобили усиленной защиты приобретены в рамках проекта международной технической помощи “Усиление способности Национальной полиции Украины в борьбе с вторжением российской федерации и защите гражданского населения”.

Восемь бронированных полноразмерных пикапов Toyota Hilux с бронированием класса защиты BR6 X получили следователи Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Они регулярно отправляются в пострадавшие регионы, где под постоянными обстрелами страны-агрессора фиксируют военные преступления России и собирают доказательную базу.

Читайте также Бронеавтомобиль "Новатор" сам пострадал, но жизнь бойцов спас

"Полученные бронированные автомобили не только будут помогать полицейским выполнять служебные обязанности, но и защищать личный состав. За время полномасштабной войны, мы, к сожалению, имеем потери и среди наших братьев-полицейских, многие из них получили ранения", – отметил необходимость таких автомобилей первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Полученная спецтехника усилит безопасность правоохранителей при проведении следственных действий. Упомянутый класс бронирования означает соответствие кузова и стекла – классу защиты BR6 согласно европейским стандартам EN 1522/23 и EN 1063. Пулестойкое стекло имеет толщину 40-42 мм.

Ориентировочная бронестойкость автомобилей класса защиты BR6 X:

защита дверей – 6,5 мм, бронесталь;

защита боковых панелей – 6,5 мм, бронесталь;

защита крыши – 4 мм, бронесталь;

защита передней панели пассажирского отсека – 6,5 мм, бронесталь;

защита задней части капсулы пассажирского отсека – 6,5 мм, бронесталь;

защита аккумулятора – 6,5 мм, бронесталь;

защита блока управления двигателем – 6,5 мм, бронесталь.

Автомобиль в таком исполнении способен выдержать огонь из стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки М-16 и АК-47, а также действие осколочных ручных гранат и подрыв взрывных устройств в непосредственной близости от автомобиля до 3 метров. Защита выдерживает детонацию не только двух ручных гранат класса DM51 (German Norm), но и подрыв противопехотной мины.

Передача бронированных легковушек следственным подразделениям регионов. Фото: Нацполиция Украины

Броня идет на защиту бортов, дверей, крыши, а композиты укладывают под полом и вокруг бензобака (они должны уберечь пассажиров от действия взрывчатки). Аккумулятор и контрольный модуль двигателя также включены в зону бронирования.

Все колеса, в т.ч. запасное, оборудованы системой Run Flat Tyre System, что позволяет выехать автомобилю с пробитыми колесами из зоны обстрела.

Старший советник по правоохранительным вопросам отдела правоохранительных вопросов Посольства США Оди Холловей заверил присутствующих в дальнейшей поддержке украинской полиции: "Мы оказываем помощь, но она не сравнится с тем, что делаете вы. Мы очень благодарны за ваш вклад в победу над врагом. И мы рады стоять бок о бок с вами".