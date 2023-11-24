Нацполіція України сповістила про отримання від американських партнерів партії броньованих автомобілів для виїзду слідчих бригад на документування воєнних злочинів Росії, в т.ч. у зоні бойових дій.

Техніка прийшла від уряду США. Автомобілі посиленого захисту придбано в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Посилення спроможності Національної поліції України у боротьбі зі вторгненням російської федерації та захисті цивільного населення".

Вісім броньованих повнорозмірних пікапів Toyota Hilux з бронюванням класу захисту BR6 X отримали слідчі Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Вони регулярно відправляються у постраждалі регіони, де під постійними обстрілами країни-агресора фіксують воєнні злочини Росії та збирають доказову базу.

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"Отримані броньовані автомобілі не тільки допомагатимуть поліцейським виконувати службові обов’язки, а й захищатимуть особовий склад. За час повномасштабної війни, ми, на жаль, маємо втрати й серед наших побратимів-поліцейських, багато з них отримали поранення", – наголосив на необхідності таких автомобілів перший заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Отримана спецтехніка посилить безпеку правоохоронців під час проведення слідчих дій. Згаданий клас бронювання означає відповідність кузова та скла – класу захисту BR6 згідно з європейськими стандартами EN 1522/23 і EN 1063. Кулестійке скло має товщину 40-42 мм.

Орієнтована бронестійкість автомобілів класу захисту BR6 X:

захист дверей – 6,5 мм, бронесталь;

захист бічних панелей – 6,5 мм, бронесталь;

захист даху – 4 мм, бронесталь;

захист передньої панелі пасажирського відсіку – 6,5 мм, бронесталь;

захист задньої частини капсули пасажирського відсіку – 6,5 мм, бронесталь;

захист акумулятора – 6,5 мм, бронесталь;

захист блоку управління двигуном – 6,5 мм, бронесталь.

Автомобіль у такому виконанні здатний витримати вогонь зі стрілецької зброї, включаючи штурмові гвинтівки М-16 і АК-47, а також дію осколкових ручних гранат і підрив вибухових пристроїв в безпосередній близькості від автомобіля до 3 метрів. Захист витримує детонацію не тільки двох ручних гранат класу DM51 (German Norm), але й підрив протипіхотної міни.

Передача броньованих легковиків слідчим підрозділам регіонів. Фото: Нацполіція України

Броня йде на захист бортів, дверей, даху, а композити укладають під підлогою і навколо бензобака (вони повинні вберегти пасажирів від дії вибухівки). Акумулятор і контрольний модуль двигуна також включені в зону бронювання.

Всі колеса, у т.ч. запасне, обладнані системою Run Flat Tyre System, що дозволяє виїхати автомобілю з пробитими колесами із зони обстрілу.

Старший радник з правоохоронних питань відділу правоохоронних питань Посольства США Оді Холловей запевнив присутніх у подальшій підтримці української поліції: "Ми надаємо допомогу, але вона не зрівняється з тим, що робите ви. Ми дуже вдячні за ваш внесок в перемогу над ворогом. І ми раді стояти пліч-о-пліч з вами".