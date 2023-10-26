После громкой презентации концептуального электрического Land Cruiser компания Toyota показала первые изображения концепт-кара EPU.

У новичка ярко прослеживается стилистика pickup. В ходе дебютного показа на выставке мобильности Japan Mobility Show разработчики были немногословны, но визуально видно, что электрический пикап EPU имеет вид вполне готового к производству образца.

Эксперты склоняются к мнению, что это может быть намек на предстоящую серийную Tacoma с электроприводом. Разработчики отмечают, что концепция пикапа среднего размера является примером моделей следующего поколения с монококковым кузовом. Такое исполнение должно обеспечить высокую прочность для создания практичного и стильного BEV.

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Монококковая конструкция рассчитана на пять посадочных мест – 2+3. В салоне EPU хорошо просматриваются два разноуровневых дисплея и штурвал вместо руля. Все управление сосредоточено вокруг водителя, поэтому на центральной консоли и передней панели много места для разных вещей и гаджетов.

Концепция пикапа среднего размера следующего поколения с монококковым кузовом обеспечивает не только высокую прочность, но и безопасность стильного BEV.

Похоже, первые изображения концепт-кара Toyota EPU уже соответствуют готовым образцам для серийного производства. Фото: Toyota

Как отмечает Toyota в официальном сообщении, двойная кабина, монококовая конструкция EPU дают практичное универсальное пространство в салоне и кузове.

Задняя часть кабины смело соединяется с палубой, чтобы соответствовать различным предпочтениям пользователей. Это должно поддерживать широкий спектр мобильных образов жизни потребителей, включая активный отдых на открытом воздухе.

Бесшумность BEV сопровождается комплектацией с низким центром тяжести для отличной стабильности вождения и комфорта во время езды.